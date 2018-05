Luigi Favoloso, spunta l'amante. Cristina Roncalli: «Insieme sei mesi mentre era fidanzato con Nina Moric»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – “Sono stata Ia suaper 6 mesi, anche se per quanto mi riguarda la nostra era una storia a tutti gli effetti: io ho conosciuto un ragazzo che si professava quasi single”. Un’altra tegola su, recentemente eliminato dalla casa delda parte della showgirlLa showgirl Cristina Roncalli ha infatti confessato di essere stata la sua amante mentre era fidanzato con Nina Moric: “Già quando ci siamo conosciuti lui mi ha raccontato di un rapporto in crisi. All’inizio tra noi c'era solo una semplice conoscenza poi, quando ha visto su Facebook che ero tornata single, ha cominciato a chiamarmi. Io uscivo da una storia importante: il mio compagno mi aveva lasciata per un'altra, mi sentivo sola, e mi sono lasciata trasportare”.La love story è recente: “Un anno e mezzo fa. Dovendo venire a Torino, dove vivevo, per impegni di lavoro mi chiese di vederci. (…) Qualche giorno dopo, a seguito di una lite con Nina tornò a Torino e mi chiese di fermarsi da me. Quella notte facemmo l’amore, ma poi all’alba lei lo chiamò e mi disse di accompagnarlo in stazione”I due hanno continuato a frequentarsi fino a che lui non ha proclamato il suo amore per Nina in tv: “Un mese dopo andò da Barbara d’Urso a urlare il suo amore con Nina e annunciare la volontà di sposarsi con lei. Ci rimasi malissimo”.