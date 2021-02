"Live Non è La D'Urso", Elvira Carfagna la prima moglie di Walter Zenga: «L'ho trovato in un camerino con Roberta Termali»

Elvira Carfagna ospite a “Live Non è La D'Urso” racconta il tradimento subito dall'allora marito Walter Zenga, che l'ha poi lasciata per Roberta Termali, al tempo sua collega in una trasmissione televisiva.

ELVIRA CARFAGNA E IL TRADIMENTO DI WALTER ZENGA

Secondo il racconto di Elvira Carfagna, ricostruito in una docufiction a “Live Non è La D'Urso”, l'ex calciatore oggi allenatore l'ha tradito con Roberta Termali, che a a quel tempo conduceva con Walter Zenga una trasmissione in televisione. Elvira, esortata da un'amica, si è recata negli studi e li ha trovati insieme in camerino: "E' successo così - ha spiegato ai microfoni della trasmissione di Barbara D'Urso - dopo dieci mesi che ci siamo lasciati infatti è nato il loro primo figlio. Lei ha frequentato casa mia, si era presentata come un'amica. Lui era un po' sensibile al fascino delle donne...”. Walter Zenga ammette a grandi linee l'accaduto e cerca di giustificarsi: “Per fortuna a quell'epoca non c'erano i telefonini, quindi farsi scoprire era più difficile... Sinceramente il fatto non me la ricordavo proprio così, però...”.

