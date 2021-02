"Live Non è La D'Urso", confronto fra Guenda Goria e Francesco Baccini su Maria Teresa Ruta: lui la zittisce e minaccia di andare via

Guenda Goria e Francesco Baccini si confrontano a “Live Non è La D'Urso”. Un faccia a faccia fra Francesco Baccini e Guendalina Goria, dopo che il cantante è entrato al Grande Fratello Vip per dare la sua versione della presunta relazione con Maria Teresa Ruta, ora eliminata dal reality.

FRANCESCO BACCINI E MARIA TERESA RUTA

Francesco Baccini ha negato di aver avuto una relazione con Maria Teresa Ruta: “L'unico caso al mondo in cui un uomo nega di essere stato con una donna... - ha spiegato ai microfoni del programma di Barbara D'Urso - Per me lei era tra l'altro la moglie del mio amico Amedeo Goria. Una sera mi ha invitato a vedere un musical, c'era anche Guenda, poi un'altra volta a vedere una puntata del Festival. Quella sera è entrato un uomo, era molto arrabbiato, non sapevo come potesse reagire, era una situazione da film di Lino Banfi anni '70. Me ne sono andato, non l'ho mai più sentita né cercata e la storia riaffiora dopo vent'anni senza motivo. Questa cosa ha intaccato la mia vita privata, lei non sa niente della mia situazione. Mi hanno accusato di farmi pubblicità, ma sono stato tirato dentro, volevo spiegare come sono andati i fatti. Se giochi sporco devi assumerti la responsabilità di quello che dici, sopratutto quando sei davanti a una telecamera”

FRANCESCO BACCINI E GUENDA GORIA, IL CONFRONTO

E' quindi entrata Guenda Goria, nonostante all'inizio Francesco Baccini non la volesse incontrare: “Quando mia madre ha parlato di un flirt con te - ha fatto sapere Guenda - ne ha parlato con dolcezza, magari hai lasciato un segno. Invece tu sei arrivato carico di fastidio. Raccontare particolari di una serata con una donna in diretta è indelicato”.

Guenda Goria continua l'attacco e Francesco Baccini la zittisce e si alza per andare via, per poi sedersi di nuovo: “Dovevo raccontare una balla? Non parlo dei fatti miei. La tua opinione l'ho già sentita.. scusatemi ma in questo teatrino vi saluto. Io sono qua teletrasportato, se lei volete fare la lite non ci sto”. Ognuno rimane della sua posizione e il confronto viene interrotto da Barbara D'Urso.

