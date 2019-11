Le Donatella, hot a Le Iene: «La nostra prima volta? L'abbiamo fatto la stessa sera»

Le gemelle Silvia e Giulia Provvedi, in arte Le Donatella, hanno partecipato alla famosa intervista doppia de Le Iene. Ad un anno dalla partecipazione in coppia alla terza edizione del Grande Fratello Vip, che si era conclusa con il podio conquistato dalla sorella mora, la forza delle gemelle canterine è il fatto di essere sempre insieme. E, a quanto pare, anche la loro prima volta è stata in comune: «L'abbiamo fatto la stessa sera, senza saperlo, con due ragazzi che erano amici. Ce lo siamo dette il giorno dopo. Però non ci siamo mai scambiate i fidanzati, anzi in fatto di uomini abbiamo gusti molto diversi», hanno confessato a Le Iene.

Giulia Provvedi e l’addio a Pierluigi Gollini: «Idee diverse sulla relazione e mancanza di rispetto»



Silvia è più grande di circa un quarto d'ora rispetto a Giulia e, secondo lei, è ed è la più nervosetta tra le due,

se si arrabbia è la fine: sembra un pincher!

la sorella. Giulia invece è più verace e sboccata, a scuola non ha mai avuto ottimi voti -

era sempre quattro

e si ritiene anche la più bruttina tra le due. In comune invece hanno il fatto di essersi rifatte il seno, essersi tinte i capelli e aver partecipato a talent e reality. Qualche tempo fa sono state protagoniste di un servizio piccante per Playboy, facendo sognare tutti gli uomini che vorrebbero averle insieme nello stesso letto:

Abbiamo ricevuto proposte indecenti, ci hanno chiesto di fare sesso a tre e orge. Abbiamo anche ricevuto foto oscene via social e abbiamo subito bloccato

.

», ha detto» -

Ultimo aggiornamento: 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA