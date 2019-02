Laura Chiatti a Verissimo si commuove e ricorda la malattia di Marco Bocci: «Sono una frignona»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si commuove ae, dopo un video che raccontava della sua famiglia e della sua storia, commenta: «Sono una frignona». Davanti alle telecamere di Canale 5 l’attrice e cantante umbra non si è fermata davanti ai sentimenti, dopo aver raccontato del suo anno e mezzo “un po’ caotico”, con i problemi di salute che hanno colpito il marito, Marco Bocci, e la mamma. «Mia madre è un leone, proprio come il suo segno zodiacale. E’ come mio marito», commenta. Parlando dei figli, confessa: «Io sarei arrivata a tre, ma per seguirli così bene devi avere molto tempo da dedicar loro».Su richiesta di Silvia Toffanin si è messa a cantare “Il mio nuovo segno”, del film “L’intreccio del re” (dove lei ha prestato la voce a Rapunzel) e parlando della sua passione per la musica ha raccontato di come a 10 anni sia stata bocciata dal Mago Zurlì per lo Zecchino d’Oro. «Avevo portato una canzone complicatissima», dice.