Lady Gaga e la verità su Bradley Cooper: «Innamorati? Abbiamo pensato a ogni dettaglio»

Ultimo aggiornamento: 17:42

parla per la prima volta apertamente del suo rapporto cone ammette che era tutta una. Della pop star, dopo il successo insieme all'attore in "A star is born", era stato detto che fosse innamorata del co-protagonista, anche lui sensibile al fascino della cantante. Lei poco dopo le riprese si è lasciata con lo storico fidanzato e lui con la compagna e mandre di sua figlia, quindi tutto ha lasciato pensare a una scintilla nata sul set.Solo voci però, ora smentite ufficialmente anche da Lady Gaga che rivela un ulteriore dettaglio: «E' stata orchestrata come una performance, abbiamo pensato a ogni dettaglio», in una lunga intervista a Elle svela il retroscena dell'esibizione tra i due sul palco degli Oscar. La loro interpretazione di "Shallow" fu talmente intensa che fece pensare a un grande amore tra i due, ma le cose stavano diversamente: «Volevamo che fosse credibile ci siamo serviti delle tv presenti per farlo. Abbiamo lavorato duro per giorni e devo dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro, sembravamo innamorati».Lady Gaga conferma però alla giornalista che la sua vittoria dell'Oscar è stata una rivincita, un premio per non aver mollato mai: « A 19 anni sono stata violentata ripetutamente, nella mia carriera sono stata traumatizzata per anni e in diversi modi, per diversi motivi, ma sono sopravvissuta e sono andata avanti». Oggi Gaga è impegnata in un tour, ma è stata costretta ad annullare una delle date di Las Vegas perché in preda a una brutta bronchite che non le permetterà di esibirsi.