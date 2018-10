Lady Diana, gli amici contro la mamma di Kate Middleton: «Gesto di pessimo gusto»

Samantha, sorella di Meghan Markle, a Londra per cercare di incontrarla

La mamma diè finita al centro di una polemica perché secondo alcuni avrebbe offeso la memoria della suocera di sua figlia,Quando si ha a che fare con lasi è come sotto la lente di ingrandimento elo sa bene. Il gesto sotto accusa riguarda la vendita di un costume di Halloween che porta il nome di. Nell'abito completamente insanguinato gli amici della principessa del Galles hanno letto un'allusione di cattivo gusto, come riporta il sito del tabloid Mirror. L'outfit "Zombie Sleeping Princess", oltre a essere considerato un po' troppo "splatter", è in vendita sul sito di Carole Middleton per accessori da festa ed è per un'amica intima di Lady Diana estremamente offensivo. Si tratta di un abito bianco ricoperto di sangue finto che mostra le costole e gli organi della principessa.Nella descrizione del prodotto sul sito di "Party Pieces" si legge: "Il nostro costumein rosa ha anche organi in vista. Questa principessa sarà la principessa più spaventosa in qualsiasi festa di Halloween".Sembra che il travestimento non sia adatto a bambini di età inferiore ai tre anni ed è disponibile in due taglie: media (7-9 anni) e piccola (4-6 anni).hanno fatto letteralmente una fortuna con questa attività e i guadagni consistenti hanno consentito loro di garantire a tutti i figli una formazione scolastica degna di famiglie nobili. Ed è proprio al college che la primogenita Kate ha incontrato il futuro marito ed erede al trono, il principe William.