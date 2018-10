Da 8 a 4,50 euro: l'acqua della Ferragni a prezzo di saldo. Sorpresa nell'aeroporto di Brindisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'acqua minerale della Ferragni? E' già in saldo. All'aeroporto di Brindisi la bottiglietta che la blogger ha realizzato in collaborazione con Evian costa 4,50 euro. Quasi la metà rispetto agli otto euro "ufficiali". Le bottigliette sono le stesse, finire al centro di una polemica sfociata persino in un'interrogazione parlamentare del senatore di Fratelli d’Italia Giampietro Maffoni, indirizzata ai ministri dell’Ambiente e dell’Istruzione. Tutto parte dalla considerazione che si associa al lusso un bene che dovrebbe essere accessibile a tutti. Nei giorni scorsi si è mosso anche il Codacons, che ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza giudicando "immorale" il prezzo di 8 euro imposto sul web. La Ferragni, affiancata dal marito, Fedez, ha invece difeso a spada tratta la sua idea che - va detto - ha avuto un discreto successo.Ora salta fuori la bottiglia "a prezzo di saldo", che ha attirato la curiosità dei passeggeri in transito nell'aeroporto di Brindisi. Qualcuno ha postato la foto su Instagram che è ben presto diventata virale.