Kate Middleton ricicla il cappotto tartan del 2012 (e lancia una "frecciata" a Meghan Markle)

Tartan, che passione. Quella di Kate Middleton, che sguazza nel ritorno della tendenza scozzese (vedi anche la gonna di qualche tempo fa), e ne approfitta per lanciare una stoccata alla reale cognata Meghan Markle. Kate infatti ha scelto di sfoggiare (di nuovo) un cappottino tartan Alexander McQueen per l'inaugurazione del Victoria&Albert museum a Dundee, Scozia.Lo stesso cappotto che ha già esibito svariate volte, la prima nel lontano 2012 per visitare la scuola Saint Andrew's (che fu anche la sua). Provocando svariati effetti positivi: il primo è suscitare l'affetto e la simpatia del popolo scozzese indossando il tipico motivo tradizionale, il secondo è distinguersi dallo stile a numerosi zeri di Meghan, che per i vestiti di certo non bada a spese. Che poi, parliamo sempre di un cappotto firmato fatto su misura: i grandi classici non muoiono mai.