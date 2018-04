Kate impeccabile a poche ore dal parto: vestito rosso e capelli perfetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

esce dall'ospedale a poche ore dal parto: capelli in piega, vestito rosso con colletto bianco, sorriso smagliante. La Duchessa, che oggi alle 11 ha dato alla luce il, un maschio, è uscita dalla clinica St. Mary's Hospital di Londra in forma smagliante insieme al marito William e alKate è famosa per le sue rapidissime riprese dopo il parto: già dopo la nascita di George e di Charlotte era uscita dalla clinica talmente rilassata e impeccabile che era difficile da credere che fosse stata in travaglio fino a poche ore prima. E' ormai noto che la Duchessa dispone di un parrucchiere personale che va a renderla presentabile direttamente in ospedale. E anche la scelta del vestito sembra avere una sua importanza: se dopo la nascita di George era azzurro (come quello scelto da Lady D dopo aver partorito William), quello per Charlotte era di un tenue giallo canarino. Questo, invece è rosso: sempre dalle linee morbide a nascondere - ma non troppo - la pancia da neomamma.LEGGI ANCHE: Nato il Royal Baby: è un maschio LEGGI ANCHE: Kate Middleton, il terzo royal baby è il quinto nella linea di sucessione al trono britannico Il bimbo, invece, il cui nome non è ancora stato reso noto, è avvolto nella tradizionale copertina bianca con tanto di cuffietta. Secondo i rumor potrebbe chiamarsi Arthur, Frederick o Philip, o anche James: lo scopriremo tra pochi giorni.