Jasmine Carrisi non seguirà le orme di mamma e papà: «La tv? Difficile da gestire»

Jasmine Carrisi, 17 anni, figlia di, non seguirà le orme del padre e della madre nel mondo della canzone, della tv e dello spettacolo. Il suo sogno è seguire invece la strada del nonno materno Fulvio, ex pediatra.«Mi piacerebbe fare, in un altro modo, quello che ha fatto lui, cioè fare stare bene gli altri. Lo spettacolo, ora, per me non è una priorità, anche se amo molto cantare», ha detto Jasmine a DiPiù. «Frequento il liceo linguistico e dopo voglio studiare Psicologia all’università. Mi piace l’idea di poter aiutare chi si sente infelice a superare i propri problemi», ha continuato la figlia di Albano e Loredana.Jasmine comunque ha ancora davanti tutta la vita e quindi non si può escludere che alla fine voglia seguire la carriera del padre. «Nella vita può succedere di tutto: se un giorno dovessi seguire le orme di mio padre, ne sarei felice. La tv mi tenta meno della musica. Diventare un volto della tv deve essere un’esperienza molto complicata da gestire», ha detto ancora Jasmine al settimanale.