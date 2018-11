© RIPRODUZIONE RISERVATA

e la presunta proposta di L'attrice romana , reclusa nella casa del, ha raccontato agli altri inquilini un episodio intimo che la riguarda. Jane Alexander avrebbe chiesto a due volti noti di fare sesso a tre. E lo avrebbe fatto in maniera piuttosto diretta. A sollevare il caso hot, ci ha pensato lanell'ultima puntata di Mai dire Grande Fratello Vip.In un filmato mandato in onda dai Gialappi, Jane Alexander avrebbe raccontato: «Quando, tempo fa, è emerso un duo comico famoso ho iniziato a sentirmi attratta da entrambi. Così ho scritto loro su Facebook dicendo che volevo fare l'amore con tutti e due». Sbalorditi, gli inquilini hanno esclamato: «Un'orgia». Ma Jane avrebbe ribattutto: «No, semmai un 'threesome' (sesso a tre, ndr)».Nonostante, i Gialappi scherzando abbiano provato a fare delle ipotesi,il nome dei due comici. E secondo voi chi sono i fortunati destinatari del messaggio di Jane? Staremo a vedere.Elia Fongaro, ex velino uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, racconta a Domenica Live il rapporto con Jane Alexandernato proprio durante il reality. «Amore è una parola grossa, non corriamo troppo» dice, con un sorriso ambiguo. «Da una parte mi è stato imputato di non aver fatto abbastanza, di non essermi lasciato andare e di non aver dimostrato a Jane quanto lei ha dimostrato a me, dall’altra di non essere stato abbastanza discreto e rispettoso. Mettiamoci d’accordo. C’è stata una bella conoscenza fatta di stima e rispetto, poi è nato altro, non diamogli un nome, la sto aspettando».