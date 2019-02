Isola, Jeremias Rodriguez in lacrime per il papà: «Non è un bel periodo...». Ecco cosa sta succedendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in lacrime all'Isola dei Famosi. Il fratello disi sarebbe lasciato andare a un lungo sfogo con gli altri naufraghi. Jeremias si sarebbe commosso parlando di. «Paolo Brosio mi ha detto che ha pregato per mio padre. Ma non è un bel periodo per lui...». Lo riporta il sito Today.Ma andiamo con ordine. Come riportato da Leggo in una «condizione di fortissima alterazione». «Urlava e lanciava oggetti dal balcone» avrebbe riportato il Corriere della Sera.Poi proprio Jeremias sarebbe stato l'unico asulla condizione del papà e in una puntata di Verissimo avrebbe dichiarato : «e ognuno cerca di risolvere i problemi come può. Altrimenti saremmo tutti felici, ma la verità è che non è sempre così. L’unica cosa che possiamo fare noi è stargli vicino ed è quello che stiamo facendo. Andiamo avanti, i nostri genitori ci sono sempre stati accanto, ora tocca a noi».E adesso il fratello di Belen, lontano dalla sua famiglia, si sarebbe lasciato andare a un nuovo momento di malinconia.