Isola dei Famosi, Serena Enardu fuori dal cast? L'ex tronista furiosa: «Adesso parlo io»

Manca poco all'inizio dell'Isola dei Famosi 2023, ma le polemiche sono già cominciate. Il cast ufficiale dei naufraghi è stato reso noto, ma sembra che alcuni non siano stati confermati in Honduras. I nomi sono: Gianmarco Onestini, Serena ed Elga Enardu, Luca Di Carlo e Gian Maria Sainato.

Da alcuni indiscrezioni, sembra che a escluderli sia stato Pier Silvio Berlusconi e i vertici Mediaset. E il motivo fa discutere: sembra che siano stati messi fuori dai giochi per evitare che la trasmissione finisca nel trash. Tutto vero? A chiarire il tutto è proprio Serena Enardu che su Instagram dice la sua: «Fake news»

Cosa è successo

Serena Enardu, ex volto di Uomini e donne, si sfoga sul suo account: «Mi hanno chiamato diversi giornalisti, ma cosa dovrei dirvi? Io e sister non siamo mai entrate nel cast dell'Isola, se non tramite una fake news ma non dovevamo farla l'Isola. Non c' è stata nessuna trattativa, nessuna contrattazione, neanche l'1% di probabilità...». E aggiunge: «Perchè vi dovete inventare questa cosa? è inventata di sana pianta».

La nuova edizione

A Tv Sorrisi e Canzoni Ilary Blasi ha spiegato che inizialmente ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza da coppie. Niente altro ha svelato in merito alle dinamiche che si vedranno nel reality. Al fianco dell’ex moglie di Totti ci saranno gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Nel ruolo di inviato, riconfermato il puntale e spigliato Alvin.