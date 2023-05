Isola dei Famosi 2023, proposta di matrimonio a sorpresa in Honduras: il naufrago le chiederà la mano? L'indiscrezione

Proposta di matrimonio all'Isola dei Famosi. L'amore non ha distanze. È un Marco Mazzoli sempre più innamorato quello che sta in Honduras a "lottare" per la “sopravvivenza” all'Isola dei Famosi 2023. «Stefania, davanti a milioni di spettatori, in diretta su Canale 5, ti giuro che quando usciamo da qua organizziamo il matrimonio che hai sempre sognato». Con queste parole nell'ultima puntata (di lunedì scorso) del reality condotto da Ilary Blasi lo speaker ha sciolto i cuori di milioni di italiani e sicuramente ha emozionato sua moglie Stefania Pittalunga.

Isola dei Famosi, proposta di matrimonio in arrivo

«Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi. Mi ha migliorato come essere umano. Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Lei sogna il matrimonio. Prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti. Lei è la mia metà perfetta, l’esatto 50% che mi manca. Lei mi completa».

Insomma Marco, che all'Isola gioca in coppia con Paolo Noise, appena tornerà in Italia ha promesso che risposerà sua moglie, ma stavolta sarà tutto diverso da quelle nozze organizzate con quel centinaio di dollari a Miami, il matrimonio sarà fatto in pompa magna.

La moglie di Mazzoli a sorpresa in Honduras

E se Marco pensava di aver spiazzato la moglie con questa dolcissima dichiarazione, stasera dovrà richedersi perché sarà Stefania a lasciarlo senza parole. La moglie del naufrago, da quanto si apprende dalle anticipazioni che circolano in rete, è pronta a sbarcare sull'isola (stasera 8 maggio) ma non per chiedere la sua mano, bensì per assicurarsi che le parole dette dal marito siano vere. Insomma Stefania vuole una promessa "certificata" a garanzia di fronte a milioni di telespettatori.

Con lei arriverà in Honduras anche Stefania Caroli, moglie di Paolo Noise. Anche lei sarà in Honduras per fare una sorpresa al marito e anche per sincerarsi di persona delle sue condizioni di salute, dopo il malore che lo ha colpito nei giorni scorsi, per fortuna ora superato.

