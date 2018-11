Isoardi-Salvini: dopo l'addio siparietto di Elisa alla Prova del cuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la rottura conresa pubblica da lei stessa,non ritorna sulla storia ma viene trascinata a ballare alla. Dopo il suo post su Instagram, con la foto che la vede in intimità con il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e con la quale ha raccontato della fine del rapporto tra i due, alla trasmissione di RaiUno c’è stato un siparietto al ritmo di balli latinoamericani.LEGGI ANCHEEntra nello studio il ballerino Samuel Peron di Ballando sotto le stelle. Lui la prende per una mano e cerca di fare con lei qualche mossa di ballo. «Queste cose qui non vanno fatte in televisione. Solo a casa», dice la Isoardi. Poi, dopo poco, Peron riprova a trascinarla e lei sorridendo dice: «No ragazzi, non facciamo queste cose qua altrimenti la gente inizia a sudare, per cortesia».