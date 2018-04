© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio all'attrice e showgirl, all'anagrafe Concetta Biagini. L'attrice capitolina, che aveva 74 anni, si è spenta stamane alle 8.52 nella clinica "Antea Hospice" al Santa Maria della Pietà a Roma dove era ricoverata da un mese per cure palliative. Aveva avuto un'ischemia lo scorso novembre e da allora si erano perse le sue tracce, tanto che in tv c'erano stati molti appelli.Leggi anche ----> Isabella Biagini ha un figlio segreto: la rivelazione in tv, ecco chi è Isabella Biagini esordì nel 1955 con una piccola parte nel film "Le amiche" di Michelangelo Antonioni, che la notò appena dodicenne. Poi arrivò la televisione e i varietà televisivi. Gli ultimi anni della sua vita sono stati segnati da una spirale negativa, dopo la perdita della casa, il periodo a vivere in macchia e le accuse di essere coinvolta nel rogo della stessa.