Ilary Blasi come Chiara Ferragni: giallo social (ma dura poco) per la foto con la pizza

Ilary Blasi protagonista di un piccolo giallo social, subito risolto dalla stessa conduttrice. La bella showgirl ha pubblicato su Instagram una foto scattata durante la cena per il compleanno del marito, Francesco Totti, che ha scelto un locale in zona Pisana per festeggiare in famiglia. Ilary mangia con gusto una gigante pizza bianca al prosciutto crudo in una pizzeria di Roma. E commenta: «Hai detto pizza?».

Ilary Blasi addenta uno spicchio di pizza ma anche un gesto così comune non passa inosservato se a farlo è proprio lei, la moglie di Totti e al momento conduttrice di Eurogames. E infatti i commenti non tardano ad arrivare. In particolare, sono tantissimi i fan che si chiedono come abbia fatto a mangiare uno spicchio se la pizza appare integra. Un episodio che ricorda a molti quanto accaduto qualche tempo fa con Chiara Ferragni: anche l'influencer fu accusata di aver fatto finta di mangiare una pizza in realtà rimasta intera sul piatto.



Nel caso di Ilary, però, è più facile pensare all'ansia di voler commentare a tutti i costi la foto di un personaggio pubblico sforzandosi di trovare il pelo nell'uovo. O a problemi di diottrie. Dalla foto pubblicata su Instagram è evidente che alla pizza manca uno spicchio, proprio quello che sta addentando. Ma non c'è problema, è la stessa Ilary a togliere ogni dubbio ai suoi fan pubblicando una storia in cui evidenzia la fetta mancante. Nessuna pizza che si autorigenera. Peccato.

Ilary Blasi su Francesco Totti. «Mi state facendo tutti la stessa domanda, ma pensate davvero che Francesco sia sempre a casa? Magari, mi aiuterebbe con i bambini..» Così ha risposto sorridendo Ilary Blasi alle domande dei giornalisti che, dopo la presentazione di Eurogames, il programma che condurrà su Canale 5, hanno insistito per sapere qualcosa di più sul marito, Francesco Totti. «Finora non ho sentito molto la differenza, c'è stata l'estate, e d'estate uno sta in vacanza, ora rinizia tutto» ha aggiunto. E alla domanda se comunque l'ex capitano della Roma avrebbe meno impegni di prima, ha replicato: «ma lo è ancora impegnato, farà altre cose, anzi più di prima».

