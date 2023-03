Ilary Blasi a cena con Bastian a Roma: la prima foto social insieme (e c'è anche il cugino di Totti)

Un tavolo prenotato per 14 a nome Rinaldi in un nuovo locale cool a Roma. Ma nel ristorante di via crescenzio (angolo piazza cavour) ieri è arrivata Ilary Blasi e non la signora Rinaldi. Con lei le sorelle Melory e Silvia, il cognato Ivan, gli amici Stefano, Daniele, Francesca e altri. Ma con loro c'era anche Bastian Müller. E a dirla tutta cieri sera al tartarughino, con la comitiva Blasi c'era anche Angelo Marrozzini, il cugino di Francesco Totti. Proprio lui è cresciuto insieme al Pupone, ora ha scelto di schierarsi dalla parte di Ilary. Angelo e la moglie Giorgia non mancano in nessuna situazione sociale organizzata dalla conduttrice de L'Isola dei Famosi.

Ilary Blasi cancella tutte le foto di Totti dal profilo Instagram. E il capitano che cosa ha fatto?

Ilary e Bastian a cena insieme a Roma: le immagini

Ilary e Bastian sono seduti uno di fianco all'altra. lei con dolcevita nero e capelli biondissimi e lui con dolcevita bianco e capelli a spazzola. Ridono si divertono e cantano insieme.

È la prima volta che Ilary si fa riprendere insieme al suo nuovo fidanzato. Finora c'era solo stato qualche scatto di mani e Rolex al polso, ma nulla di più. ora mentre il gossip vede Totti pront già a sposare la sua Noemi Bocchi, la Blasi restituisce pan per focaccia e si mostra senza problemi con il suo bel Bastian.

Lunedì l'udienza in tribunale

E sono le ultime ore queste di leggerezza per la conduttrice che da lunedì tornerà in tribunale, a meno che non ci siano rinvii last minute, per la prima udienza della separazione giudiziale.