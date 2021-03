Meghan Markle, la risposta inaspettata di Kate: «L'ho fatta piangere? Ecco com'è andata davvero»

A tre giorni dalla messa in onda dell'intervista choc di Oprah Winfrey ai duchi di Sussex, arriva la replica di Kate Middleton, la moglie di William. La prima a rispondere alle accuse di razzismo era stata la regina Elisabetta in un comunicato ufficiale, in cui aveva cercato di smussare la situazione.Poi è stata la volta del principe Carlo e di William. In occasione di due uscite pubbliche, il primo ha elogiato le differenze etniche e il secondo ha respinto più chiaramente le accuse di razzismo. I sudditi di sua maestà non pensavano, però, che anche Kate Middleton avrebbe rilasciato così presto una dichiarazione per difendersi dalle accuse della cognata Meghan. La duchessa di Cambridge, infatti, negli anni ha sempre mantenuto un profilo low profile (come da protocollo). Ma questa volta Kate non le avrebbe mandate a dire, spiegando cosa sarebbe successo riguardo la faccenda delle lacrime .

Come riporta Us Weekly, ecco le sue parole: «Stavamo cercando di capire qualcosa in più sui vestiti delle damigelle, quello che è successo non sarebbe dovuto essere un motivo di così grande screzio tra noi... Nessuno dei membri della famiglia è mai stato geloso di lei». Insomma, Kate Middleton rispedisce le accuse al mittente. La tensione a Palazzo è alle stelle.