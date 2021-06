Meghan e Harry, nata Lilibet Diana: è la seconda figlia. Il nome è un duplice omaggio

Alla fine, il grande giorno è arrivato. Il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio, una bambina di nome Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. La scelta è chiara: la coppia ha volute rendere omaggio sia alla madre del duca, Lady Diana Spencer, ma anche alla Regina Elisabetta, il cui soprannome in famiglia è proprio Lilibet.

«Con grande gioia il principe Harry e Meghan il duca e la duchessa di Sussex, danno alla loro figlia, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, il benvenuto al mondo», ha detto l’addetto stampa dei reali in un comunicato. «Sia la madre che la figlia sono in buona salute, e si trovano a casa».

Meghan Markle has given birth to a daughter with Prince Harry! https://t.co/GWrrL50FCV — HollywoodLife (@HollywoodLife) June 6, 2021

La bambina è nata venerdì scorso alle 11,40 in una clinica privata, il Santa Barbara Cottage Hospital. Quanto al nome, il portavoce ha sottolineato l’omaggio alla “beneamata nonna” di Lilibet. Poiché quest'ultimo non è un vero nome, bensì un diminutivo, è presumibile che la bambina sarà chiamata soltanto "Lili". La leggenda vuole che fu il padre di Elisabetta, re Giorgio VI, a cominciare a chiamarla così, perché l'attuale regina, quando era piccola, non riusciva a pronunciare il suo nome. Il re delle sue figlie diceva: «Lilibet è il mio orgoglio e Margaret la mia gioia».

Per Meghan e Harry si tratta del secondo figlio, dopo il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, che ha tre anni. «Il duca e la duchessa ringraziano per gli auguri e le preghiere, mentre assaporano questo momento speciale per la loro famiglia». Undicesima bisnipote della Regina, ottava in linea di successione al trono, Lilibet «Lili» Diana Mountbatten-Windsor porterà quindi come nome il soprannome con cui i familiari chiamavano Elisabetta che da piccola non sapeva pronunciare il suo nome. «Il 4 giugno siamo stati benedetti dall'arrivo di nostra figlia Lili - hanno scritto ancora Harry e Meghan sul loro sito Archewell - è molto più di quello che siamo mai immaginati, e siamo grati per l'amore e le preghiere che abbiamo ricevuto da tutto il mondo».

Harry e Meghan avevano rivelato nel corso dell'ormai famosa intervista a Oprah Winfrey che avrebbero avuto una bambina. Per le prime foto della neonata, molto probabilmente, dovremo aspettare: quando nacque Archie, a lungo il bambino fu tenuto al riparo delle fotocamere.