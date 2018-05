Dalle tartine di scampi avvolti nel salmone scozzese allo zucchero filato. Alla festa che il principe Carlo ha dato in onore di Harry e Meghan alla Frogmore House menu l'atmosfera era molto più rilassata rispetto al pranzo formale ospitato dalla regina Elisabetta. Stando alle rivelazione del tabloid Daily Mail al castello sono state servite crocchette di agnello 'Windsor' con marmellata di scalogno e champagne, alla festa per i 200 amici stretti e parenti 'dirty burger' e fiumi di alcol sul tema 'bevande dal mondò.

Un cocktail a base di zenzero e rum creato per l'occasione e chiamato 'When Harry met Meghan', dal titolo del celebre film con Meg Ryan e Billy Crystal 'When Harry met Sally' (' Harry ti presento Sally'). Poche le indiscrezioni sui discorsi del testimone William e della neosposa. Si sa solo che le parole del fratello maggiore di Harry sono state «cattivelle», come nella migliore tradizione dei matrimoni angloamericani, e che Meghan ha ringraziato la famiglia reale per averla accolta.

Mentre qualche ospite ha rivelato che Carlo ha suscitato grandi risate raccontando di quando dava il biberon e cambiava i pannolini a Harry. La serata nella prestigiosa dimora del XVII secolo è stata animata dalla musica del dj Sam Totolee, che aveva suonato anche al matrimonio di Pippa Middleton, e dal mattatore britannico James Corden, presentatore del 'Late Late Show', amatissimo negli Stati Uniti. Gli ospiti più eroici hanno poi concluso la serata con un 'after-party' in un locale a Marylebone, il quartiere dei vip a Londra.

