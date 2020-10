Grande Fratello Vip, scatta la proposta di matrimonio in diretta. «Mi vuoi sposare?». Elisabetta Gregoraci emozionata

Serata di sorprese all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Proprio mentre i concorrenti erano impegnati in uno shooting per festeggiare i dieci anni di Instagram arriva in diretta una proposta di matrimonio dall'esterno. Si sente qualcuno che urla con un megafono: «Mi vuoi sposare?». tra gli inquilini della casa scatta l'incredulità: per chi sarà mai quella dichiarazione d'amore? Tra i più emozionati c'è Elisabetta Gregoraci che cerca di capire a chi sia indirizzato l'appello.

Poi il romantico gesto trova anche un nome e un cognome. Si tratta del fidanzato di Myriam Catania, il pubblicitario francese Quentin Kammermann, con cui l'attrice ha avuto un figlio, Jacques. La risposta emozionata della Catania è un sì, che però non viene colto immediatamente dal fidanzato fuori dalle mura del Gf Vip. Allora ci pensa la Gregoraci a chiarire le cose: «Ha detto sì!», urla la showgirl. La scena però non viene inquadrata dalla regia, anche se si sente chiaramente Myriam Catania urlare «Ti amo».

Rientrata in casa dal giardino, la Gregoraci ha spiegato a tutti gli altri concorrenti cosa fosse accaduto: «Il compagno di Myriam le ha chiesto di sposarla e lei ha risposto di sì». Rientrata anche Myriam, conclude: «Abbiamo un figlio, sapevo che prima o poi ci saremmo sposati».



Ultimo aggiornamento: 7 Ottobre, 12:21

