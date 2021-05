Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in segreto, ecco le foto. «Siamo marito e moglie davvero!»

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in segreto, ecco la prima foto. «Siamo marito e moglie davvero!». Pochi minuti fa, l'ex velina sarda ha pubblicato un post inaspettato per condividere con i follower il momento più bello. Nell'immagine, lei in un tailleur bianco da sposa bacia il neomarito Filippo Magnini e annuncia: «Ci siamo sposati».

APPROFONDIMENTI SU INSTAGRAM Chiara Ferragni, l'annuncio incredibile ai fan: «Finalmente... LA CONFESSIONE Viola Valentino a Oggi è un altro giorno: «La malattia...

Leggi anche > Denise Pipitone, l'audio ripulito in esclusiva a Pomeriggio 5: «L'ha uccisa?». Poi l'annuncio di Barbara D'Urso

Ecco le prime parole della signora Magnini: «Abbiamo detto SI 🤍🤍🤍 c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine... ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita. Arriverà poi anche il giorno che SI lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico».

E conclude: «Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora 🤍🤍🤍🤍🤍🤍».