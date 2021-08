Puglia, Meloni in vacanza in Valle d'Itria e aperitivo sui bastioni a Gallipoli

Puglia meta turistica per eccellenza scelta da numerosi attori, artisti del mondo del cinema e dello spettacolo, influencer, ma anche dai politici nazionali. Se Luigi Di Maio è da qualche giorno a Porto Cesareo, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha scelto un resort nelle campagne tra Ostuni e Cisternino e poi una passeggiata con aperitivo a Gallipoli.

L'estate di Giorgia Meloni

LEGGI ANCHE: Porto Cesareo, riunione “politica” sulla spiaggia per Di Maio ed Emiliano. Con loro anche Boccia. Amati: «Piena crisi afgana, ministro in vacanza»

Niente politica per Giorgia Meloni solo relax al mare con il compagno, il giornalista Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. Il leader di FdI ha scelto la Valle d'Itria per trascorrere qualche giorno di vacanza. Poi ieri sera la trasferta a Gallipoli dove si è concessa una passeggiata in centro e un apertivo sui bastioni della città vecchia in compagnia anche del deputato Francesco lollobrigida, il commissario per la Puglia Michele Gemmato e Saverio Congedo, coordinatore di Fratelli d'Italia Lecce.

LEGGI ANCHE: Madonna in Puglia per festeggiare il suo compleanno: la regina del pop compie 63 anni

Una chiacchierata tra amici senza nemmeno nominare la politica e poi un'aperi-cena al Kumi di Gallipoli dove Meloni ha voluto salutare Luca Murra, proprietario del locale, ma anche segretario cittadino di FdI e candidato sindaco a Gallipoli.