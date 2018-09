Gigi Marzullo ha sposato la sua compagna storica Antonella De Iuliis. Il matrimonio si è svolto nel comune di Nusco, Avellino, ed è stato celebrato dal sindaco Ciriaco De Mita, da sempre amico dello sposo, nel più totale riserbo: il giornalista e conduttore televisivo Marzullo, infatti, non ha svelato la data del matrimonio se non a cose fatte.Gigi Marzullo, 65 anni, ha rinunciato al titolo di scapolo d'oro di casa Rai capitolando ad Antonella, sua compagna da vent'anni e dirigente della società Sviluppo Italia. Alla cerimonia molto riservata, invitati pochi amici tra cui Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Italo con la compagna Sabrina Ferilli e Adriano Galliani, ex ad del Milan. Dopo il fatidico "sì", gli ospiti di Marzullo sono stati invitati a casa De Mita per il pranzo nuziale.