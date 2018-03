© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amore è finito. Gigi Hadid e il fidanzato Zayn Malik si sono ufficialmente lasciati. La notizia, anticipata dal Sun, è stata confermata dai due su Twitter. «Gigi e io abbiamo avuto una relazione incredibilmente importante, significativa e piena di amore e di divertimento - ha scritto lui - per lei provo tantissimo rispetto come donna e come amica. Sono grato ai nostri fan per rispettare questa decisione difficile e la nostra privacy. Vi vogliamo bene». Gigi e Zayn stavano insieme da 2 anni e qualche mese: nel passato si erano già lasciati brevemente per poi tornare insieme. Ora sembra che la decisione sia definitiva, anche se sofferta, da parte di entrambi. Ancora più triste il post della bella top model, che però apre una speranza per il futuro. «Sarò eternamente grata per l'amore, il tempo e le lezioni di vita che Zayn e io abbiamo condiviso. Gli auguro il meglio e continuerò a supportarlo come amico per il quale provo tantissimo rispetto e amore. Per il futuro, quello che è destino debba accadere accadrà». Che sia stata lei ad essere lasciata?