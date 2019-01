Giancarlo Magalli e la nuova fiamma di 22 anni: ecco chi è Giada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cuore di Giancarlo Magalli batte, ricambiato, per, una bella giovane di 22 anni appassionata di poesia di Trilussa che ha postato su Instagram una foto affettuosa insieme al veterano dei conduttori televisivi. I quasi 50 anni di differenza non preoccupano entrambi.E se la giovane Giada non conferma ufficialmente il fidanzamento ("E' solo una grande amicizia"), Magalli ha invece rivelato a Un giorno da pecora, nonché a Gente, di essere felice per il nuovo innamoramento."Non sono più single, sono felice. Lei è più giovane e non frequenta il mondo dello spettacolo.”Lui e Giada Fusaro si sono conosciuti a I Fatti vostri, la storica trasmissione condodatta da Magalli su RaiDue, lo scorso anno: la circostanza non era delle più gradevoli perché la ragazza ha raccontato di essere stata vittima di abusi sessuali da parte di un maestro di karate poi condannato. Una vicenda che commosse Magalli.LEGGI ANCHE: Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe Accanto alla foto posta su Instragram, Giada Fusaro ha riportato una delle poesie più conosciute e struggenti di Trilussa, la Tartaruga.Magalli, commendatore della Repubblica e vigili e carabiniere onorario per la sua lunga attività di volontario, è stato sposato due volte e ha due figlie: Manuela, nata dal matrimonio con Carla Crocivera, e Michela, nata nel 1994, avuta dalla seconda moglie, Valeria Donati, sposata nel 1989 e dalla quale è separato dal luglio 2008.