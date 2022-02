GF Vip, tra Lorenzo Amoruso e Manila è rottura. Lo sfogo social: «Provo solo una gran vergogna»

Lorenzo Amoruso torna a sfogarsi sui social. Il compagno di Manila Nazzaro rompe il silenzio dopo il post in cui annunciava di voler riflettere sulla sua storia d'amore con l'ex Miss Italia che, ormai, dura da qualche anno. Fin dai primi istanti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, l'ex calciatore è sempre stato in prima fila per difendere Manila. Ma qualcosa, adesso, all'improvviso sembra essersi rotto.

Nel corso del loro ultimo incontro all'interno della casa più spiata d'Italia, a rigorosa distanza, Amoruso ha messo in guardia l’ex Miss Italia da determinati rapporti. Nell’ultimo periodo, però, alcuni atteggiamenti di Manila hanno spinto l'ex difensore a riflettere.

Durante l'ultima puntata andata in onda, quella di lunedì 7 febbraio, su Instagram, ha scritto: «Mi sono innamorato di una donna forte, risoluta e decisiva che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere».

Ma a distanza di due giorni, rompe il silenzio con una Instagram Stories. Amoruso è tornato sui social con un nuovo messaggio. Lorenzo Amoruso, in questo caso, non cita espressamente Manila Nazzaro, ma le parole dure e forti sembrerebbero indirizzate proprio a lei e alla situazione che sta vivendo all'interno del loft di Cinecittà e che, di riflesso, anche lui sta vivendo al di fuori.

«Il problema, oggi, è che si vive in un mondo al contrario dove più sei stro**o e più ottieni, dove bontà e altruismo vengono scambiati per falsità e i più furbi se ne approfittano», scrive Amoruso. «Un mondo in cui la maleducazione è considerata la normalità e la gentilezza una debolezza. Un mondo al contrario dove io non mi ci ritrovo più. Provo solo una gran vergogna per quello che siamo diventati»

Le sue parole potrebbero essere indirizzate proprio a Manila che, negli ultimi giorni, ha deciso di schierarsi dalla parte di Delia Duran, facendo la guerra a Soleil Sorge. Qualcosa si è rotto e, adesso, starà ad Alfonso Signorini cercare di fare da paciere. Nella prossima puntata assisteremo a un nuovo confronto di coppia? Lunedì 14 febbraio, sicuramente scopriremo di più di questa vicenda... il Grande Fratello ha mandato in frantumi un'altra coppia?