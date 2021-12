Katia Ricciarelli è stata senza dubbio una delle protagoniste della puntata in diretta del lunedì del Gf Vip: il suo racconto su Pippo Baudo non ha lasciato indifferenti gli spettatori Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF VIP, Pippo Baudo e la sorpresa per Katia Ricciarelli: arriverà nella casa? Cosa svela Signorini