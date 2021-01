Su Leggo.it le ultime novità. Gf Vip , l'insulto choc a Giulia Salemi dalla famiglia di Pierpaolo Pretelli. Fan furiosi: «Prendete provvedimenti». In queste ore, sta girando in Rete un post condiviso su Facebook da Maristella Pretelli, zia dell'ex velino, su una bambolina tenuta in mano dall'influencer italo-persiana.

Il post condiviso dalla signora Pretelli recita così: «Giulia in assenza di Fariba tiene in mano una bambolina voodoo. Amici chiedo il vostro aiuto, divulgate ovunque». Parole che hanno fatto infuriare i fan di Giulia e non solo. Immediati i commenti su Twitter: «Disagio, Medioevo! Aiuto!». E ancora: «Lasciano intendere che la Salemi abbia conquistato Pierpaolo con i riti voodoo. È una calunnia, il Gf deve prendere provvedimenti». In realtà, la presunta bambolina voodoo è il bizzarro regalo di Natale di Gaia Zorzi al fratello Tommaso.

Nelle scorse settimane, Pierpaolo Pretelli si è infuriato più volte con la sua famiglia per gli attacchi alla fidanzata Giulia Salemi. Tutto è iniziato nel corso della puntata del 31 dicembre, quando la mamma espresse in diretta i suoi dubbi riguardo la nuova storia d'amore. Facendo andare fuori di sé l'ex velino. Stessa scena quando la signora è entrata in Casa per parlare con il figlio, anche in quel caso Pierpaolo si è dissociato dalla famiglia. Pretelli si è scontrato più volte anche con il fratello Giulio. Solo nell'ultima puntata del Gf Vip, l'ex velino si è chiarito con entrambi. E adesso un nuovo colpo, le accuse di zia Maristella. Saranno presi provvedimenti? Staremo a vedere.

