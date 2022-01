Gf Vip, la piccante confessione di Delia Duran: «Io e Alex siamo andati con un'altra donna»

L'arrivo di Delia Duran è stato un vero e proprio tsunami nella casa del Gf Vip. A rimanerne scossa non è stata solo Soleil Sorge, che ha avuto un vero e proprio crollo dopo l'ingresso della moglie di Alex Belli nel loft di Cinecittà, ma anche Manila Nazzaro e Miriana Trevisan che hanno capito subito che la modella poteva diventare una loro rivale. E così è, almeno per ora. Nella notte proprio la moglie dell'ex di Centovetrine si è lasciata andare a confessioni intime del suo rapporto con Alex con l'ex Miss Italia: «Ti confesso che l'abbiamo fatto anche con un'altra donna, cioè capisci? Ma comunque perché eravamo complici, c'era condivisione».

Gf Vip, Delia e Alex un rapporto aperto

La modella sudamericana ha così confermato di avere un rapporto aperto con il marito. Nel percorso nella casa Belli aveva trovato un'alchimia particolare con Soleil e la moglie aveva anche azzardato una battuta su una possibile liason a tre tra loro, argomento sul quale in questi giorni ha ironizzato anche l'influencer, ma una volta abbandonata la casa del Gf Vip Alex nel salotto di verissimo aveva dichiarato: «Non siamo una coppia aperta. È chiaro che lei ha vacillato, nel cuore e nella mente, ma io e Sole sapevamo che non poteva esserci nulla». Tutte le ex di Belli però hanno sempre dichiarato che Belli è di vedute molto aperte nei rapporti.