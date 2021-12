Gf Vip, Alex Belli lancia la bomba: «A Delia piace Soleil». La confessione: «Abbiamo un matrimonio aperto»

Continua a far discutere fuori e dentro la casa il triangolo formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Mentre i due concorrenti del Gf Vip, tra ripensamenti (solo verbali) e balletti non perdono mai occasione per far crescere la «connection», Delia la moglie di Alex ha lasciato la casa coniugale qualche giorno fa. Da allora nessun messaggio più. Non sappiamo dove si trova, nè con chi sia. E il marito è felice che la modella sia sparita dai riflettori per fargli vivere liberamente questa esperienza, relazioni annesse.

Gf Vip, le parole di Giacomo

Alex che dopo aver confessato di aver «superato la soglia» con Soleil si dice ormai confuso, e avrebbe addirittura pensato di uscire, avrebbe... In realtà è ancora nella casa e sempre più vicino all'influencer. Confidandosi con Giacomo Urtis, il medico estetico neogieffino, Alex ha parlato di Delia. Ma secondo il chirurgo l'atteggiamento della Duran contro Soleil potrebbe essere non frutto della sua voltontà quanto di consigli che arrivano da qualcun altro.

Alex Belli, l'ex Katarina Raniakova svela: «Mi ha tradito prima delle nozze, ecco perché preferisce le donne straniere»

«Delia capirà tutto è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino. Sì il general public non può capire molte cose. Come mai si è arrabbiata quando è venuta qui al Grande Fratello Vip? Amore lo sai meglio di me come funziona in questo mondo. Ci sono persone esterne al programma che magari l’hanno consigliata in quel modo. Poi si è trovata davanti Sole in puntata ed ha portato avanti i consigli. Però fidati che lei è apertissima di mentalità e non è arrabbiata. […] Hai visto quando hanno detto che siamo un trio io te e Soleil?»

Alex Belli: «Amo sia Delia che Soleil», ma l'influencer è lapidaria: «Io ho una persona fuori»

La confessione di Alex

E l'ex di CentoVetrine, la conosce troppo bene sua moglie e non ha dubbi: «Delia capirà tutto, sono convinto di questo. Sei matto Giacomo? Se parli di coppie aperte qui la gente ti prende per pazzo». Eppure più e più volte è uscita fuori la questione che tra Alex e Delia il rapporto potrebbe essere molto open, ma i due hanno sempre negato questa possibilità. «Ma tu lo sai cosa mi ha detto prima di entrare Delia? “Guarda, so che molto probabilmente la persona con cui ti troverai bene sarà Soleil”. A lei Soleil piace e io lo so». Stando ai discorsi dell'attore in realtà la moglie non avrebbe poblemi a condividere momenti privati anche con la nuova amica speciale Sole. «A casa noi abbiamo la nostra amica Stella, che viene con noi in vacanza, ha anche dormito con noi. Tanto per come sono fatto io il pubblico generalista non ci capirà mai. Tesoro Delia è avanti anni luce. Io me la sono sposata per questo. Ma secondo voi dopo un matrimonio finito e tutto il resto io mi sposavo la prima che trovavo? L’ho sposata perché è il mio equilibrio, perché mi ha capito. Non solo questo, lei è peggio di me. Delia sta con me da 3 anni ed è con me 24h al giorno e non mi dice nulla. Sa e ha capito tutto. Lei si è messa con un artista, un uomo multitasking».