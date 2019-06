Gabriel Garko non è più single: «Sono fidanzato e penso al matrimonio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Sono fidanzato da un po’ di tempo”,rivela di non essere più single. Già da un po’ si parlava di una misteriosaper l’attore, molto riservato sulla sua vita privata, e ora lui stesso confessa non solo di essere felicemente accomagnato, ma di pensare alQuando di sposerà saranno delle nozze top secret e la fortunata è stata presentata anche in famiglia: “Sono fidanzato da un po’ di tempo – ha confessato a “Chi” - ed è la prima volta che ne parlo. Non conviviamo, ma ci sono bei progetti. In questo ultimo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sto vivendo questa storia, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti”.Oggi felice, esce da un periodo non facile: “Dovevo sempre essere perfetto. Non erano ammesse gaffe.Ero in un tunnel senza alcuna via d’uscita. Era come se il personaggio Gabriel Garko avesse fatto sparire la mia persona. Sono finalmente uscito da quella gabbia d’oro in cui mi ero cacciato con le mie stesse mani e che mi ha tarpato le ali per troppo temo. Piano, piano sto riprendendo in mano la mia vita”.