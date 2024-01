Frederik di Danimarca, chi è il nuovo re: l'incontro con la regina Mary in un pub e la presunta amante con cui è stato paparazzato

C'è chi pensa che la regina Marghrete di Danimarca, 83 anni, abbia deciso di abdicare dopo 52 anni di regno (comunicandolo solo 3 giorni prima) per salvaguardare la Corona. Suo figlio Frederick, che oggi diventa il nuovo sovrano, e la moglie Mary, borghese e australiana, amatissima dal popolo, erano sull'orlo del divorzio dopo lo scandalo del presunto tradimento di lui. E, si sa, una famiglia separata non fa bene all'immagine di un reale. Così oggi Frederik e Mary diventano re e regina, in barba ai gossip e alla crisi. Ma cosa è successo?

Le foto con l'amante

I primi di novembre le foto con le prove del presunto tradimento del principe ereditario di Danimarca Frederik, sposato da oltre 20 anni con la moglie Mary e padre di tre figli, fecero il giro del mondo. A lanciare lo scoop fu un magazine spagnolo, Lecturas, che pubblicò le immagini esclusive che ritraevano il principe insieme a una donna in giro per Madrid, in quello che aveva tutta l’aria di essere un appuntamento romantico (o un incontro tra amici molto stretti). I due protagonisti di questo rumors smentirono categoricamente, ma le foto erano abbastanza compromettenti.

@royalsintheworld The wedding of Frederik, Crown Prince of Denmark, and Mary Donaldson took place on 14 May 2004 🇩🇰✨🤴🏻👸🏼✨ ♬ som original - Royal Official 🇬🇧 ✅

Chi è la presunta amante

La donna con la quale Frederik è stato fotografato da Lecturas a Madrid - e con la quale avrebbe passato anche la notte - si chiama Genoveva Casanova: è un personaggio televisivo molto noto in Spagna ed è l'ex moglie di un aristocratico. La donna ha precisato in un comunicato stampa che le insinuazioni sulla sua relazione con il principe sono false e che procederà per vie legali. L'ufficio stampa reale danese invece ha rotto il protocollo in merito ai gossip e, pur non citando direttamente il servizio di Lecturas, ha chiesto privacy per Frederik e la sua famiglia. E' la prima volta che Mary e Frederik si trovano a dover fronteggiare una crisi mediatica (e forse anche di coppia) di questo tipo, tempesta perfetta che sta avvenendo sotto gli occhi di suddito e pubblico, visto che entrambi sono costretti a rimanere impassibili davanti alle telecamere per questioni di lavoro.

La notte passata insieme

I due, come racconta la rivista, hanno trascorso la serata insieme in maniera informale. Nulla di compromettente a prima vista, ma si tratta di un incontro a due che ha destato non pochi pettegolezzi. Il principe e la ex modella hanno visitato una mostra, cenato al tablao di flamenco El Corral de la Morería, nascosti da un separé e (qui il gossip si infittisce) lui avrebbe addirittura dormito a casa di lei.

La smentita

«Nego categoricamente ogni dichiarazione che suggerisce una relazione romantica tra il principe Frederik e me. Non solo queste dichiarazioni sono false, ma sono anche maliziose: tutto è già in mano ai miei avvocati, che sono pronti a tutto per difendere il mio onore e il mio diritto alla verità e alla privacy». In un lungo comunicato stampa, Genoveva Casanova ha fatto sapere di essere pronta a passare per vie legali per cancellare le insinuazioni di Lecturas. La casa reale danese, dal canto suo, ha pubblicato una comunicazione eccezionale - i royals non sono soliti rispondere a gossip e insinuazioni sulla loro vita privata a meno che non siano molto gravi - in cui si legge: «Da anni manteniamo la politica di non commentare o confermare alcun dettaglio relativo a questioni private . Inoltre, vorremmo sottolineare il nostro impegno a rispettare la privacy dei membri della famiglia reale , compreso il principe ereditario». Insomma, nessuna risposta diretta sulla questione, nessuna citazione della copertina, solo una richiesta generica di privacy e buonsenso.