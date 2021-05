Francesco Venditti, «Mia figlia si è innamorata di una ragazza»: il gesto d'amore del padre raccontato a Oggi è un altro giorno

Francesco Venditti - unico figlio del cantante Antonello Venditti e di Simona Izzo - è stato ospite a Oggi è un altro giorno, la trasmissione televisiva condotta da Serena Bortone in onda su Ra1. Quarantaquattro anni, l'attore e doppiatore - diventato papà giovanissimo - ha quattro figli: Alice e Tommaso, nati dal matrimonio con la collega Alexandra La Capria, Leonardo e Mia, di 5 e 4 anni, avuti dall'attuale compagna, Cristina. Francesco ha raccontato la sua infanzia con due genitori così importanti come i suoi, ricordando di essere cresciuto con i nonnni materni che sono sempre stati per lui un punto di riferimento. L'attore, poi, parlando proprio della primogenita 24enne Alice ha lanciato un messaggio bellissimo.

«Era fidanzata con un ragazzo, io e la mamma più di una volta le abbiamo detto “Guarda che secondo noi ti stai innamorando della tua amica” - ha raccontato - Lei diceva di no, invece dopo un po' si è aperta ed era così. Era un pochino più piccola, quindi magari noi abbiamo sentito delle cose di cui lei ancora non si rendeva conto». «Hai avuto paura che potesse non sentirsi protetta oppure che avrebbe affrontato difficoltà in più?» ha chiesto Serena Bortone, ma la risposta dell'attore è stata categorica: «No, io a questo non ci penso. Credo che chiedersi queste cose sia fuori luogo. L'amore è amore, lo diceva anche mio padre. Penso che ognuno debba essere chi si sente di essere».

"Io sto insegnando ai miei figli a dire ‘ti amo’, penso che se uno porti un po’ di ‘ti amo’ in giro sarebbe tutto un pochino piu semplice"

Francesco Venditti a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone pic.twitter.com/aOtvgDhmGf — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) May 28, 2021

La musica

Quando Serena Bortone gli chiede del suo rapporto con la musica confessa: «La musica era qualcosa che portava mio padre lontano da me e l'ho odiata. Poi con le sue canzoni sono stato in grado di capirlo e di conoscerlo». Il rapporto con il padre è cresciuto con il tempo, ma è sempre stato molto buono. Più conflittuale quello con la mamma Simona che però definisce come una donna sempre presente: «Lei è l'essenza di quello che è la madre per un figlio maschio, solo che lei ha sempre dato consigli non rischiesti, che a volte un figlio percepisce come giudizi, per questo io evito di avere lo stesso atteggiamento con i miei di figli. Però le voglio molto bene».

Poi dice: «Negli anni dai miei genitori mi sono difeso con l'analisi, che mi ha aiutato per capirli e mi ha avvicinato a me stesso. Ricordo che la cosa che mi faceva soffrire era l'essere un po' nomade, avere un armadio da mamma, uno da papà uno dai nonni». Francesco poi racconta del rapporto con Ricky Tognazzi, compagno da molti anni della mamma: «Tutti mi dicono che è un secondo padre, in realtà no, non è un secondo, lui è un primo, non so cosa ma ha un primo posto». I due hanno da anni un bellissimo rapporto che conferma lo stesso Tognazzi in un videomessaggio di saluto a Francesco.