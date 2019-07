Francesco Totti e Ilary Blasi, critiche sui social: «Francè non è proprio legalissimo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche trasgressione ined è 'gogna social' pere sua moglieSulla coppia sonodopo che l'ex capitano dellaha pubblicato nelle sue stories diun video in cui appare senza cintura di sicurezza in auto e un altro nel quale la consorte fa spese daisulla spiaggia. Eppure sono trascorsi solo pochi giorni da quando è stato elogiato per essersi messo in fila per l'insalata di riso a Sabaudia. La normalità, in fondo, è anche questa. Il web ha sottolineato che i due hannon entrambi in filmati. Questi dettagli non sono passati inosservati perché il 'pupone' è seguitissimo. Coloriti i commenti ai frame che mostrano la conduttrice accovacciata davanti a un venditore ambulante. «Francè... non sarebbe proprio legalissimo», scrive uno deiNell'altro filmato diffuso sui social laè in macchina senza cintura di sicurezza e con la piccola di casa in piedi nell'abitacolo. Nessuna prova che la vettura fosse in movimento o che Ilary abbia acquistato davvero la merce in vendita. Per alcuni potrebbe essere soltanto un modo per continuare a far parlare delle loro vacanze ae per condividere la normalità nel bene e nel male.