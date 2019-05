«Mostro, brutta e ti sei rovinata». E Francesco Totti difende Ilary Blasi: «Sei un demente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una foto di Isabel Totti dal profilo Instagram della mammaha scatenato un hater e a difendere la conduttrice è arrivato il marito. Ilary ha postato dal suo account una foto molto dolce che vede l’ultima arrivata in casa, dopo Cristian e Chanel, giocare con le bambole.Lo scatto ha fatto il pieno di like, ma un fan ha deciso di lanciarsi in una critica contro mamma Blasi. Ilary infatti sarebbe diventata un “mostro” e l’hater spera che la figlia non faccia la stessa fine: “Spero che le tue figlie – ha scritto sul social - non seguano il tuo esempio. In estetica sei diventata un mostro, brutta. Sei riuscita a rovinarti, povera ignorante”.A scendere in campo, è il caso di dirlo, l’ex capitano della Roma, ora dirigente, e marito della Blasi che ha risposto al commento con un caustico “Tu invece sei un demente”, rivendo immediatamente molteplici mi piace e archiviando definitivamente e velocemente la questione.I successivi commenti sono tutti a favore della famiglia Totti, anche se alcuni fan si chiedono come mai la piccola Isabel faccia dormire le bambole con il faccia rivolta verso il pavimento…