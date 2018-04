© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiocco azzurro alle ore 12.27 di oggi in casa Maradona Junior. È nato, infatti, Diego Matías Maradona (in onore del nonno, il Pibe de Oro), pesa 3,480 kg, il figlio di Diego Maradona Junior e Nunzia Pennino.«Stiamo benissimo e siamo felicissimi - hanno dichiarato i due -. Il papà invece incomincerà a cambiarsi i pannolini insieme a lui». Contentissima la nonna Cristiana Sinagra che sul proprio profilo di Facebook ha scritto: »Benvenuto Diego Matias».«Vi racconto che oggi è nato il mio nipotino Diego Matias Maradona, pesa 3 kg e mezzo, ed è bellissimo. Sono molto felice e mi riempie il cuore. Mi piace come non l'ho fatto con mio figlio Diego», ha dichiarato Diego Armando Maradona.