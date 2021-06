Flirt con Paolo Berlusconi, Maddalena Corvaglia smentisce: «Ma non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo»

Maddalena Corvaglia smentisce: nessun flirt con Paolo Berlusconi. L'ex velina lo fa attraverso il suo profilo instagram da 1,2 milioni di fan. «Ho letto che sarei fidanzata – ha scritto in un post -. Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin – aggiunge -. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione”. Una smentita ironica ma netta, insomma, per l'ex velina salentina.

La notizia del presunto flirt tra la modella e il fratello di Silvio Berlusconi era stata diffusa da Novella 2000, che parlava di un weekend a Portofino. Paolo Berlusconi ha 71 anni, quattro figli e due matrimoni finiti: il primo con Mariella Bocciardo, il secondo con Antonia Rosa Costanzo. Ha avuto anche storie con giovani vip come Natalia Estrada e Carolina Marconi. La Corvaglia, 41 anni, lo scorso anno si è lasciata con l’immobiliarista Alessandro Viani. Alle spalle una lunga relazione con Enzo Iacchetti e un matrimonio con il chitarrista di Vasco Rossi Stef Burns, da cui ha avuto una figlia.