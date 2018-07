decay Un post condiviso da #DarkMaSensibile (@blue.lou) in data: Giu 17, 2018 at 7:55 PDT

«Imbrattato», scrive su Instagram, la figlia 17enne die Asia, pubblicando stories in cui la si vede deturpare un sedile di un bus dell'Atac a Roma. Un atto vandalico subito segnalato alle autorità romane e che le ha portato una valanga di critiche in Rete, come riportato dal blog Romafaschifo.LEGGI ANCHEAnna Lous Castoldi è nata il 20 giugno 2001 nel pieno della storia tormentata tra Asia e il leader dei Bluvertigo durata dal 2000 al 2007. «Dark ma sensibile», scrive sotto al proprio nickname Instagram in cui è attivissima tra richiami al giappone (studia il giapponese) e appunto al mondo dark. Il profilo può vantare oltre 33 mila seguaci. Scorrendo le fotografie una in particolare ci riporta ai tag sui sedili del bus. Il titolo del post è “bus bus” e la giovane con le mani in segno di vittoria è ritratta seduta vicino ad un sedile, che sembra quello di un autobus, imbrattato.Imbrattare mezzi di trasporto pubblici è un reato punibile secondo l'articolo 639 del codice penale, con la reclusione da uno a sei mesi o con una multa da 300 a 1.000 euro.