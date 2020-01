Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Fedez , malore a Dubai: in hotel con la flebo. Chiara Ferragni : «Ha urlato tutta la notte...». Brutta avventura per il rapper milanese in vacanza negli Emirati Arabi con la moglie e il figlioletto Leone. La notte scorsa Fedez si sarebbe sentito male, tanto che Chiara Ferragni avrebbe chiamato i soccorsi.

L'influencer ha raccontato la nottataccia di Fedez in una serie di stories su Instagram: «Fedez ha avuo un'indigestione. Ha urlato tutta la notte cose come 'Basta'. Io gli dicevo che doveva vomitare per sentirsi meglio, ma lui mi urlava che non dovevo dirgli queste cose». Interviene Fedez: «Poi alla fine ho vomitato questa mattina...».

Chiara Ferragni prende in giro il marito per l'aria drammatica e aggiunge: «Ho dovuto chiamare la farmacia e...». Ma Fedez la blocca e la story finisce tra le risate. Buona guarigione.

Ultimo aggiornamento: 6 Gennaio, 18:02

