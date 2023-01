Federica Panicucci sceglie la Puglia per un weekend romantico col fidanzato Marco Bacini. Ecco dove sono stati

Federica Panicucci e il suo weekend in Puglia con il fidanzato. Nuova promozione gratuita per il nostro territorio e in particolare per la città di Ostuni che ha ammaliato la conduttrice televisiva Federica Panicucci, che attraverso il suo profilo instagram ha ampliamente documentato il suo fine settimana pugliese vissuto tra Monopoli, Alberobello, Savelletri e la città bianca.

Accompagnata dal suo fidanzato, l'imprenditore milanese Marco Bacini, la show girl ha avuto l'opportunità di ammirare le bellezze della Valle d'Itria e della costa adriatica brindisina. Sul suo profilo compaiono le foto di qusti giorni di relax con una breve descrizione: "il mio meraviglioso weekend in Puglia" a sottolineare quando sia stato piacevole il suo soggiorno tra i trulli e le acque del litorale messapico. Uno spot, gratuito per dimostrare che la nostra regione è bella anche fuori stagione.