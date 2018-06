Fabrizio Corona, giornata da papà con Carlos: «Vivo per lui. Magari ne faccio un altro...»

@mantracosmetics 👈🏼🔝 www.mantracosmetics.com #mantracosmetics Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: Giu 27, 2018 at 10:50 PDT

MILANO – Tra dichiarazioni, ospitate in tv e lotte social,trascorre una giornata da papà. L’ex re dei paparazzi, da poco uscito dalla prigione ma che rischia di nuovo il carcere, è stato sorpreso assieme al figlio nato dal suo matrimonio con l’ex modella Nina Moric.Fabrizio è stato fotografato da “Vero” in un supermarket al a Milano in compagnia diMaria, con cui fa a fare la spersa al supermercato e dove, nonostante i numerosi costatanti sfoggiati, preferisce pagare con la carta.Dopo lo shopping i due tornano a casa dove trovano Silvia Provvedi, fidanzata di Corona e la sorella Giulia: “Ho avuto una vita piena e intensa – ha fatto sapere Fabrizio – ma devo vivere per mio figlio e, perché no, magari ne faccio anche un altro. Mi piacerebbe diventare papa”.