Eros Ramazzotti, lo sfogo di Roberta Morise dopo la smentita: «Sono raggelata»

Dopo un lungo periodo di gossip a riguardo, Eros Ramazzotti ha fatto chiarezza sulla sua presunta love story con Roberta Morise parlando di una semplice amicizia. Sull’argomento però ora è intervenuta la diretta interessata, che non sembra proprio della stessa idea.ù

Roberta Morise ha tenuto il riserbo a lungo: “In queste settimane non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio – ha fatto sapere a “Chi” - Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici”.



Eros invece ha deciso di uscire allo scoperto: “In questo periodo siamo tutti più vulnerabili e magari lui, ora, è più sensibile. D’altronde ha dei figli e delle responsabilità. Io quando ho letto le prime indiscrezioni sono raggelata. Ma sono dell’idea che se le cose non sono vere, meglio non parlarne”.

Conferma che si sono conosciuti durante le sue performance live e poi hanno continuato via social (“Ci siamo conosciuti durante alcuni dei suoi concerti. Ci siamo sentiti qualche volta via Instagram e niente più”), anche se su Instagram Eros non è un suo follower: “Non sono molto brava con i social e non ho mai badato a certe cose. Lui non mi segue? Credevo mi seguisse, ma non ho mai misurato la solidità di una persona tramite un follow. Forse avrà smesso di seguirmi perché, vista l’emergenza, non canto più a “I Fatti vostri”? (…) Giuro, dopo quel post non l’ho mai più sentito”.



