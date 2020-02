Sanremo, Elodie festeggia in camera con il fidanzato Marracash

Subito dopo essersi esibita, nell'ultima serata del Festival di Sanremo, è corsa in albergo. Ad aspettarla, nella sua stanza, il fidanzato Marracash. Elodie si aggiudica il premio "eleganza" sull'Ariston grazie ai tantissimi cuoricini apparsi sotto le foto dell'artista romana. L'ultimo post è ancora più "intimo". Racconta della sua storia d'amore con il cantante Marracash che in questi giorni l'ha sostenuta proprio attraverso. Ora i due hanno voluto regalare un'immagine del loro amore sul letto d'albergo, lui sorridente mentre l'ammira e lei che fa un appello ai suoi follower: «o il cuore che scoppia.Grazie per tutto l’amore e supporto che state dando ad Andromeda. Se vi va sostenetemi ora con il televoto».



Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio, 15:21

