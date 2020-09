Su Leggo.it le ultime novità. Elisabetta Gregoraci , l'indiscrezione choc da Barbara D'Urso : «Il matrimonio con Briatore? Ecco la verità, non era come sembrava». Oggi a Pomeriggio 5 , nello spazio dedicato al Grande Fratello Vip , la conduttrice con i suoi ospiti hanno parlato del flirt che starebbe nascendo tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Poi, i rumor inediti sulle nozze con Briatore.

Tra gli ospiti, il primo a parlare è il paparazzo dei vip Marcello Sorge: «Ho dei documenti su un presunto tradimento di Elisabetta Gregoraci ai tempi del matrimonio con Briatore. La showgirl avrebbe visto un ragazzo in foto, le sarebbe piaciuto e avrebbe organizzato una cena con lui e altre due coppie a Montecarlo. Dopo la cena, sarebbe nata la storia con questo ragazzo».

In studio, anche il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti che afferma: «Sul mio giornale, uscirà un'intervista a un testimone secondo cui Elisabetta Gregoraci non si sarebbe sposata per amore con Briatore, ma perché era Briatore». Conclude il direttore: «Il flirt che ora sta nascendo con Pretelli mi sembra autentico. Bisogna vedere come andrà fuori dalla Casa».

