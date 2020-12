Elisa Isoardi balla con Stefano Oradei, Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: «Dov'è finito Raimondo Todaro?». E lei risponde così

Elisa Isoardi cambia partner di ballo e sostituisce Raimondo Todaro con Stefano Oradei nel video che ha pubblicato in occasione del suo compleanno. Ha spiegato i motivi all'origine di questa decisione a Oggi è un altro giorno dopo che Serena Bortone gli ha chiesto «Dove è finito Todaro?». Il filmato ha scatenato i followers che si erano abituati a vedere la conduttrice con il ballerino siciliano a Ballando con le Stelle.

«Salutiamo Raimondo che è a Catania dai suoi genitori. Dato che io avevo voglia di ballare anche durante le feste ho preso Oradei, che è accademico ed è il suo migliore amico. Il ballo fa bene al corpo e alla mente», ha spiegato Isoardi. Poi spegnendo le speranze di chi desiderava che nascesse l'amore dopo l'esperienza nel dance show condotto da Milly Carlucci ha aggiunto: «Todaro è un grande amico e tale rimarrà».

«Ecco qui il mio regalo di compleanno per voi. Grazie per aver sempre creduto in me, per la bella energia che mi regalate, grazie per avermi fatto credere nei miracoli», ha scritto Isoardi su Instagram a corredo del video del ballo con Stefano Oradei.

