Elisa D'Ospina e Macchi aspettano un figlio, Anna Pettinelli rompe il silenzio: «Indelicato sbandierarlo su Instagram»

Con un post su Instagram Elisa D'Ospina e Stefano Macchi hanno annunciato, qualche mese fa, di aspettare un figlio. «Il nostro miracolo», e una foto con il test di gravidanza. Da quel momento oltre alle congratulazioni in molti si sono chiesti quale fosse stata la reazione di Anna Pettinelli, ex storica di Stefano, a quella lieta novella. Anna e Stefano, dopo aver superato a fatica le prove di Temptation Island Vip, si erano detti addio ad aprile 2022.

Elisa D'Ospina è incinta, la modella aspetta un figlio da Stefano Macchi, ex di Anna Pettinelli: lui scoppia a piangere

Elisa D'Ospina e Macchi aspettano un figlio, la reazione della Pettinelli

Poi ad agosto l'attore si è innamorato con la modella e a novembre l'annuncio dell'arrivo del primo bebè. Tutto velocissimo e inaspettato per tutti, soprattutto per la speker radiofonica. Oggi, tramite il settimanale Gente, la Pettinelli ha deciso di rompere il silenzio e di mettere le cose in chiaro. Innanzitutto l'ex docente di Amici ci tiene a specificare che è stata lei a chiudere la storia con il suo ex ed è stata una fine "serena" tantìè che lei stessa ha regalato degli oggetti a Stefano per la sua casa nuova. «Poco dopo però ho dovuto apprendere dai social che si era messo con D’Ospina e che ora aspettano un figlio».

Elodie, scontro con Anna Pettinelli sul palco: «Sei sempre aggressiva con me». Cosa è successo

Cosa ha detto

Una doccia gelata per Anna: «Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito»

È serena è vero, ma la frecciatina l'ha fatta partire comunque. Anna è single e ammette che non è alla ricerca di un nuovo compagno. A questo punto, confessa chi è stato davvero il suo grande amore, parlando di una sua precedente relazione. «Nel caso, sarà l’amore a trovarmi. Così come successe con Francesco, il grande amore della mia vita. Iniziammo scrivendoci mai e mi innamorai di lui senza averlo mai visto. Poi siamo stati insieme quasi dieci anni»