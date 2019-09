Menù mediterraneo per dei celebri e bellissimi neo sposi: la conduttrice di Storie italiane e l’imprenditore di origini nobili, che a villa Piccolomini festeggiano ilappena celebrato, dopo 16 anni di amore. Aperitivo mare e monti, tortelli di ricotta al pomodoro, trofie al pesto e trionfo di pesce. Tra la frescura dello splendido giardino sfilano Maria Grazia Cucinotta, elegantissima in giacca blu scuro e gonna longuette insieme all’inseparabile marito Giulio Violati. Simona Ventura in blu elettrico con il compagno, il giornalista Giovanni Terzi, anche loro in odore di nozze. Emanuela Folliero, in outfit blu, immortalata con l’amica del cuore della sposa, Samantha de Grenet, in rosso e poi in elegante verde: poco prima di partecipare all’happening la showgirl non resiste e si fa un video su Instagram.